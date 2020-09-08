Побиття Балуха: знайшли сумку з речами ексбранця Кремля
Столичні правоохоронці знайшли речі колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Його побили у ніч на 8 вересня.
Поліція допитує свідків у справі Балуха
Також поліція проводить допити свідків. Про це мовиться у повідомленні пресслужби прокуратури міста Києва у фейсбуці.
Детально Володимира Балуха побили невідомі: що відомо про його стан і що кажуть у поліції
Зокрема, правоохоронці встановили, де саме перебував Балух та з ким спілкувався. Саме з цими людьми і проводять слідчі дії.
У прокуратурі Києва зазначили, що тримають справу на контролі.
Головне про побиття Володимира Балуха
- 49-річного Володимира Балуха вночі 8 вересня побили невідомі.
- Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.
- Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані, його прооперували.
- Лікарі діагностували у потерпілого тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.
Хто такий Володимир Балух?– Раніше Балух жив у Криму, був фермером та громадським активістом.
– Після того, як Росія анексувала Крим, відмовився від російського громадянства.
– Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".
– ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року. Мовляв, на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.
– Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців.
– Був звільнений з російського полону 7 вересня 2019 року.