Столичні правоохоронці знайшли речі колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Його побили у ніч на 8 вересня.

Поліція допитує свідків у справі Балуха

Також поліція проводить допити свідків. Про це мовиться у повідомленні пресслужби прокуратури міста Києва у фейсбуці.

Детально Володимира Балуха побили невідомі: що відомо про його стан і що кажуть у поліції

Зокрема, правоохоронці встановили, де саме перебував Балух та з ким спілкувався. Саме з цими людьми і проводять слідчі дії.

У прокуратурі Києва зазначили, що тримають справу на контролі.

Головне про побиття Володимира Балуха

49-річного Володимира Балуха вночі 8 вересня побили невідомі.

Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.

Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані, його прооперували.

Лікарі діагностували у потерпілого тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.