Правоохоронці перевіряють одразу чотири версії побиття колишнього бранця Кремля Володимира Балуха. Про це дізнався від поліції під час допиту ексув'язнений Росії журналіст Роман Сущенко.

Головні відповіді має дати судмедекспертиза

Слідчі розглядають нещасний випадок, хуліганство, помсту та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про це Сущенко написав у пості у фейсбук.

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Журналіст наголосив, що його на допиті 14 вересня розпитували про найдрібніші деталі, отож, на його думку, слідчі серйозно ставляться до з'ясування обставин справи.

Головні відповіді має надати судово-медична експертиза, яка наразі не завершена.

Слідство з'ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити,

– повідомив Сущенко.

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Головне про побиття Володимира Балуха

Балуха вночі 8 вересня 2020 року побили невідомі. Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.

Колишнього політв'язня госпіталізували у важкому стані. Йому зробили операцію.

Лікарі діагностували у Балуха тяжку черепно-мозкову травму, перелом ключиці та перелом руки.

Окрім цього, у Балуха не було з собою мобільного телефона та банківської картки. Проте невдовзі сумку з речима Балуха знайшли.

Поліція кваліфікувала побиття Володимира Балуха як розбій.