Побиття дівчинки в Одесі: у поліції назвали причину жорстокої розправи

Поліція розслідує жорстоке побиття групою школярів дівчинки-підлітка в Одесі. Наразі вдалося з’ясувати, що учасниками бійки були знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу навчались в одній зі шкіл Малинівського району міста.

Про це повідомляється в заяві МВС у Facebook.

24 канал повідомляв, що 31 липня в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побили ровесницю, а потім забрали її речі. Уся бійка супроводжувалось криками: "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.

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Причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої,

– повідомили в МВС.

Там додали, що спершу дівчата з’ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку.

Правоохоронці наголосили, що батьки усіх правопорушниць вже притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

В МВС також додали, що враховуючи, що на відео побиття дівчинки вбачаються ознаки кримінального правопорушення, справу розслідують як хуліганство.