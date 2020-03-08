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      Побиття поліцейської у київській маршрутці: нападнику обрали запобіжний захід

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      Чоловік, що напав на поліцейську у маршрутці / скріншот із відео

      Чоловіку, який напав на жінку-поліцейську у маршрутці в Києві та розбив їй носа, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 2 місяці без права внесення застави.

      Такий запобіжний захід 43-річному нападнику із Броварів обрав Деснянський суд Києва. Про це інформує пресслужба Нацполіції Київської області.

      Більше про інцидент: У київській маршрутці "залицяльник" вдарив поліцейську в обличчя і розбив їй ніс

      Зухвалий напад стався 6 березня. Коли поліцейська поверталася додому у маршрутці Київ – Бровари, поруч з нею сів чоловік, який поводився грубо та нав'язливо. Дівчина попередила нахабного "залицяльника", що вона працює у поліції та попросила його не чіплятися. Вона навіть пересіла на інше місце, проте нападник щосили вдарив її кулаком в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти.

      На щастя, його затримали небайдужі люди і передали до рук правоохоронців. Зауважимо, що ті відкрили проти нього кримінальне провадження за статтею "Розбій". Нападнику загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

      Цікаво, що розмахує кулаками чоловік не вперше. Наразі тривають судові засідання по обвинуваченню затриманого у побитті колишньої дружини.

      Як затримували нападника: відео 18+

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Рішення суду Кримінальні новини Новини Києва Поліція Новини України
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