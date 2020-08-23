Ввечері 22 серпня під час спуску з Говерли у Карпатах заблукали 15 туристів зі Львівщини. Люди зв’язалися із рятувальниками о 21:41 і ті миттєво кинулись на їх пошуки.

Про це інформує пресслужба ДСНС Івано-Франківської області. До пошукових робіт залучили 4 рятувальників із відділення Ворохти урочища Заросляк.

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За 25 хвилин після початку пошуків рятувальники наткнулися на групу туристів. Вони перебували на синьому маршруті.

Людей супроводили до спортивної бази "Заросляк". Усі вони були у задовільному стані.

Після цього випадку у ДСНС застерегли громадян від безвідповідального ставлення до мандрівок у гори. Рятувальники наголошують: кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору.

Правила, яких слід дотримуватися, мандруючи у гори:

Не плануйте подорож наодинці, бо небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Краще зібрати групу людей, яку очолить досвідчений турист.

Навіть за найкращого прогнозу погоди візьміть із собою вітрозахисний костюм, теплі речі та поліетиленову накидку від дощу. Кожен дорослий повинен мати сірники в захищеній від вологи упаковці. Не забудьте також про аптечку, де обов’язково має бути еластичний бинт.

Одягніть зручний спортивний одяг, взуйте спеціальні гірські черевики або хороші кросівки. У жодному разі не можна брати нове взуття, воно повинно бути розношене.

Перед виходом на маршрут ознайомтеся з прогнозом погоди на наступні кілька днів та зареєструйтеся в найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні.

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