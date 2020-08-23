У Карпатах під час спуску з Говерли заблукали 15 туристів: фото
Ввечері 22 серпня під час спуску з Говерли у Карпатах заблукали 15 туристів зі Львівщини. Люди зв’язалися із рятувальниками о 21:41 і ті миттєво кинулись на їх пошуки.
Про це інформує пресслужба ДСНС Івано-Франківської області. До пошукових робіт залучили 4 рятувальників із відділення Ворохти урочища Заросляк.
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За 25 хвилин після початку пошуків рятувальники наткнулися на групу туристів. Вони перебували на синьому маршруті.
Людей супроводили до спортивної бази "Заросляк". Усі вони були у задовільному стані.
Після цього випадку у ДСНС застерегли громадян від безвідповідального ставлення до мандрівок у гори. Рятувальники наголошують: кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору.
Правила, яких слід дотримуватися, мандруючи у гори:
- Не плануйте подорож наодинці, бо небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Краще зібрати групу людей, яку очолить досвідчений турист.
- Навіть за найкращого прогнозу погоди візьміть із собою вітрозахисний костюм, теплі речі та поліетиленову накидку від дощу. Кожен дорослий повинен мати сірники в захищеній від вологи упаковці. Не забудьте також про аптечку, де обов’язково має бути еластичний бинт.
- Одягніть зручний спортивний одяг, взуйте спеціальні гірські черевики або хороші кросівки. У жодному разі не можна брати нове взуття, воно повинно бути розношене.
- Перед виходом на маршрут ознайомтеся з прогнозом погоди на наступні кілька днів та зареєструйтеся в найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні.
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- При сильному дощі чи граді, зупиніться й перечекайте негоду, але не робіть цього під одиноко стоячим деревом, на узліссі або на березі водойми. Також не варто планувати свою подорож у надто спекотний день.
- Не влаштовуйтесь на нічліг високо в горах, звідки в екстреному випадку важко спуститися вниз.
- У горах ходіть туристичними стежками, не шукайте в нетрях зустрічі з дикими звірами. На стежках уважно дивіться під ноги, особливо після дощу, щоб не наступити на хвіст гадюці.
- Не залазьте без страховки на скелі та кам’яні брили. Пам’ятайте, що навіть на нескладні скелі вилізти можна без мотузки, а спуститися без неї вниз неможливо. Через недотримання цього правила трапляється більшість нещасних випадків.