Українці отримали три дні вихідних. Зважаючи, що подорожі закордон зараз малоймовірні, вони вирішили відправитися на відпочинок на Південь. Через що на трасах до Одеси та поблизу Бердянська утворилися багатокілометрові затори.

На трасі Київ – Одеса затори розпочалися ще за 30 кілометрів від південного міста. Як пише телеграм-канал Teza, біля Хаджибейського лиману ремонтується міст. Через це машини стоять у заторі довжиною 10 – 15 кілометрів, чекаючи там по 3 – 4 години.

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При цьому затор утворився на трисмуговій трасі лише в сторону Одеси. На виїзд з міста тягучки з автомобілів немає.



Затор на трасі Київ – Одеса

Карта дороги, де утворилася тягучка з автомобілів поблизу Одеси

Утворилися затори і на під'їзді до Азовського моря поблизу Бердянська.

Дивіться відео затору поблизу Бердянська