Поблизу місця археологічних розкопок на Поштовій площі встановлять веб-камери, – КМДА

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" уклало договір із Інститутом археології НАН України на проведення археологічних розкопок на Поштовій площі столиці. Як тільки археологи почнуть дослідження, на місці будуть увімкнені веб-камери, які працюватимуть у режимі онлайн 24 години на добу.

Про це заявив очільник підприємства Максим Калінін передає прес-служба КМДА.

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"Станом на сьогодні затікання води на розкопках локалізовано, загроза рецидиву відсутня. Розпочата робота з перевірки дренажної системи на об’єкті. І, згідно з рекомендаціями археологів, якомога швидше необхідно відновити розкопки. 10 серпня укладено договір із Інститутом археології НАН України на проведення археологічних досліджень на цій ділянці", – повідомив Калінін.

Він додав, що найближчим часом Інститут археології має визначити фахівця, який буде проводити розкопки і надасть йому відкритого листа для подальшого отримання дозволу від Мінкультури.

Як тільки фахівці почнуть археологічні дослідження, на місці будуть увімкнені веб-камери, які працюватимуть у режимі онлайн 24 години на добу, і кожен охочий зможе слідкувати за ходом археологічних досліджень,

– зазначив він.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо про затоплення археологічних розкопок на Поштовій площі. У Київводоканалі причиною затоплення назвали тріщину у водоводі. Того ж дня десятки активістів прийшли на місце археологічних розкопок та на 5 хвилин перекрили Поштову площу для проїзду автомобілів через затоплення археологічних розкопок часів Київської Русі. Вони закликали мера Києва Віталія Кличка прийти на місце подій та пояснити ситуацію щодо затоплення цінної історичної ділянки.

Додамо, древню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею з виготовлення жіночих прикрас зі скла, оскільки в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.