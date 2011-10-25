Поблизу Нікарагуа під час урагану "Ріна" зник корабель з 27 членами екіпажу

Корабель ВМС Нікарагуа мав евакуювати рибалок з острова біля атлантичного узбережжя країни через загрозу урагану "Ріна".

На його борту перебувало 27 осіб.

У пошуках зниклого корабля, назва і тип якого не уточнюються, бере участь флот і авіація нікарагуанських збройних сил.

Тропічний шторм "Ріна" посилився до урагану першої категорії 24 жовтня увечері і зараз, за останніми даними, перебуває за 315 км на південний захід від острова Великий Кайман. Швидкість поривів вітру в зоні урагану сягає 120 км на годину.

Прихід урагану в Центральну Америку посилюється тропічними зливами, які не вщухають тут протягом тижня. У Нікарагуа за цей час їх жертвами стали 16 людей, 18 були поранені, ще 150 тисяч людей постраждали, багато населених пунктів затоплено або змито водними потоками. Зруйновано, в цілому, близько однієї тисячі кілометрів доріг.