Почути перевізників

Представники перевізників, які блокують трасу Одеса-Київ, прийшли на нараду до прем’єрки.

Їхні тривалі акції протесту не дають поки жодних результатів. Загнані в глухий кут високими поборами та кредитами, люди йдуть на самогубства, стверджують члени страйкового комітету. Нарікали перевізники і на незаконні діяння голови Одеської обласної держадміністрації.Тимошенко скарги слухала-слухала і вдалась до непритаманної прем’єру риторики - обізвавши губернатора покидьком, вона пригрозила йому відставкою. Сьогодні ж, мовляв, кабмін дасть подання на звільнення Миколи Сердюка.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): “Що сьогодні робиться: конституцію в сторону і призначають виконувача обов’язків без подання уряду, і потім працюють ось такі покидьки там як губернатор Одеської області. Я прекрасно знаю якість роботи цієї людини, знаю якість самої людини, тому сьогодні на засіданні уряду ми дамо подання на звільнення. І дамо подання на призначення,подумаємо над достойною людиною, яка є в Одеській області”.Це вже не перша аудієнція перевізників у владних кабінетах. З початку місяця люди просять про допомогу. Кабмін вже затвердив ряд документів, які мали б допомогти перевізникам. Зокрема, запровадили єдиний мінімальний тариф для внутрішніх вантажних автоперевезень. Перевізників це не влаштувало, оскільки, за їх словами, усі прийняті документи ще довго проходитимуть затвердження.