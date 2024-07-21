Стало відомо, що через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк з Дону. Побудований окупантами водопровід Дон – Донбас не працює.

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Насосні станції вийшли з ладу

Мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не працює через бойові дії. Для того, аби розв'язати цю проблему окупанти два роки будували новий водогін з Дону, однак це не допомогло. Вода в Донецьку подається за графіком.

Тепер через відключення світла у Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт потрібні місяці. Загалом, ситуація з водою на тимчасово окупованих територіях погіршилась.

Центр національного спротиву зауважує, що згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.