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      "Подаруй паску": українці організували низку благодійних акцій для військових

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      Благодійна акція у Львові
      Благодійна акція у Львові / radiosvoboda.org

      Напередодні Великодня по всій країні організовують благодійні акції: сотні волонтерів випікають паски та пряники для українських захисників, які зустрінуть свято на передовій.

      Черкаси

      У страсний тиждень священнослужителі Святотроїцького кафедрального собору у Черкасах зібрали для українських воїнів тисячу пасок.

      Читайте також: Великдень 2019: коли і в який день треба пекти паску

      Акцію "Подаруй паску воїну" проводять уже третій рік поспіль. Частину великодньої здоби спекли та принесли містяни, частину придбали за благодійні гроші. Великодні смаколики освячують та благословляють молитвою. Далі сортують у коробки та готують до відправлення на Схід. 

      Першу партію пасок передадуть на Схід уже з волонтерами, решту в найближчі декілька днів відправлять поштою. У зоні військових дій її зустрінуть капелани. 

      Дивіться відео: у Черкасах печуть паски для військових

      Київ

      Смаколики для військових збирали й у столиці. У Києві на території Свято-Михайлівського Золотоверхого собору митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив понад тисячу пасок для українських захисників. 24 квітня подарунки вирушать на передову.

      Епіфаній освятив паски
      Митрополит Епіфаній освятив паски для українських бійців

      Львів

      Родини Героїв Небесної Сотні також організували акцію з випікання великодніх пасок, аби передати їх військовим. До них приєдналися професійні майстри, волонтери, громадські діячі та музиканти.

      Крім цього, 107 пасок відправлять на Інститутську в Київ до кожного портрета Героя Небесної Сотнію

      Дивіться фото з події: 

      Тернопіль

      Долучилися до ініціативи й тернопільські студенти та їх викладачі у коледжі харчових технологій. Вони спекли для бійців на Сході 200 пасок та пряників.


      Тернопільські студенти з своїми роботами

      Рівне

      У Рівному ж організували акцію "Паска для друга". Там готуватимуть для пацієнтів місцевого паліативного відділення, Дубенського інтернату, групи психологічної підтримки "Фенікс", бійців Рівненського та Клеванського госпіталів, а також для одиноких рівнян.

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      Теги: Новини Києва Новини України Великдень Війна на Донбасі Тернопіль Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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