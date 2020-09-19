В одному зі київських супермаркетів затримали 36-річного Василя Мариноха. Він погорів на крадіжці контрацептивів.

"Київ оперативний" повідомив, що затриманий нібито є співробітником податкової поліції. Однак офіційної інформації про це наразі немає.

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Затриманий намагався в барсетці винести з магазину презервативи та інтимний гель. Охорона супермаркету передала його співробітникам Оболонського районного управління поліції Києва.