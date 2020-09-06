В Еквадорі грабіжники намагались пограбувати студентку, коли та була на уроці в Zoom. Це помітили інші учні та викликали поліцію.

Подія сталась в місті Амбато. Відео zoom-уроку опублікували на ютуб-каналі Nuestra Realidad.

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На відео видно, як грабіжники підійшли ззаду до студентки. Попри вимкнений звук, інші учні помітили грабіжників, розповіли вчителю та викликали поліцію.

У поліції Еквадору інцидент підтвердили. Саме завдяки повідомленню учнів правоохоронцям вдалось затримати 4 зловмисників та повернути студентці комп'ютер. Про затримання проінформувала також міністерка Кабміну Марія Паула Ромо.

Що таке Zoom? Американська платформа, яка забезпечує конференц-зв'язок. Програму часто використовують для проведення онлайн-уроків чи зустрічей.

Грабіжники увірвались до студентки під час уроку в Zoom, відео: