У Челябінській області стадо корів спричинило справжній переполох. Поліція, яка прибула на місце події, була змушена рятуватися втечею.

Господар необачно залишив своє стадо корів пастися без нагляду. Тварини вирішили не втрачати нагоди і втекли з пасовища у містечко Верхній Уфалей. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Цікаво Над швейцарськими Альпами пролетіла корова: відео

Корови поводились хамовито, до жителів поставилися максимально неповажно,

– пише Mash.

Поліцейські від корів тікали

Рогаті мандрівниці забрели у двір звичайної багатоповерхівки і прогулювалися територією дитячого майданчика. Мешканців будинку такий візит обурив і вони викликали поліцію.

Вже у перші хвилини після прибуття вартові порядку визнали своє безсилля перед рогатими порушницями. На відео видно як поліцейський, тікаючи від корови, ховається за службовою машиною.

Зрештою, корів відтіснили у безлюдне місце. Правоохоронці взялися розшукувати їхнього господаря.

Під час "нашестя" корів постраждала жінка

Під час інциденту постраждала жінка: що конкретно з нею трапилося, поки невідомо.

Як російські поліцейські тікають від корів, дивіться відео: