У швейцарських Альпах фермер вирішив транспортувати корову за допомогою гелікоптера. Все через те, що тварина на гірському пасовищі травмувала ногу.

Відповідне відео опублікувало видання ABC News на своїй фейсбук-сторінці.

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Через травму рана у корови довгий час не загоювалася, аж тут настав час перемістити стадо, але тварина не змогла йти.

Тож фермер вирішив допомогти їй і замовив гвинтокрил. У такий спосіб тварину спустили з гір за лічені хвилини.

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