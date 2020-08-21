Над швейцарськими Альпами пролетіла корова: відео
У швейцарських Альпах фермер вирішив транспортувати корову за допомогою гелікоптера. Все через те, що тварина на гірському пасовищі травмувала ногу.
Відповідне відео опублікувало видання ABC News на своїй фейсбук-сторінці.
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Через травму рана у корови довгий час не загоювалася, аж тут настав час перемістити стадо, але тварина не змогла йти.
Тож фермер вирішив допомогти їй і замовив гвинтокрил. У такий спосіб тварину спустили з гір за лічені хвилини.
Над швейцарськими Альпами пролетіла корова: дивіться відео