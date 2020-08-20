У Швейцарії випав шоколадний сніг: фото дивовижі
У швейцарському місті Ольтен місцеві мешканці стали свідками неочікуваного явища. З неба сипався посипався шоколадний сніг. При цьому – безпечний і ймовірно доволі смачний.
Опади у вигляді какао-порошку вкрили автомобілі та землю. Про такі неочікувані опади пише The Guardian.
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Шоколадний "сніг" випав в Ольтені через збій вентиляційної системи на місцевій кондитерській фабриці Lindt & Sprüngl. Відтак, шоколадний порошок розлетівся по всьому округу.
Шоколадний сніг на автомобілі в Ольтені / Фото з соцмереж
Місцевих жителів відразу поспішили запевнити: шоколадний сніг безпечний та не наробить шкоди ані людям, ані їх домашнім улюбленцям, ані навколишньому середовищу.
Працівники компанії навіть готові самотужки вимити автомобілі, на які потрапив какао-порошок. Втім, поки що до них з такими проханнями не зверталися. Місцеві мешканці справляються з шоколадними слідами самотужки.