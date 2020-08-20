У швейцарському місті Ольтен місцеві мешканці стали свідками неочікуваного явища. З неба сипався посипався шоколадний сніг. При цьому – безпечний і ймовірно доволі смачний.

Опади у вигляді какао-порошку вкрили автомобілі та землю. Про такі неочікувані опади пише The Guardian.

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Шоколадний "сніг" випав в Ольтені через збій вентиляційної системи на місцевій кондитерській фабриці Lindt & Sprüngl. Відтак, шоколадний порошок розлетівся по всьому округу.



Шоколадний сніг на автомобілі в Ольтені / Фото з соцмереж

Місцевих жителів відразу поспішили запевнити: шоколадний сніг безпечний та не наробить шкоди ані людям, ані їх домашнім улюбленцям, ані навколишньому середовищу.

Працівники компанії навіть готові самотужки вимити автомобілі, на які потрапив какао-порошок. Втім, поки що до них з такими проханнями не зверталися. Місцеві мешканці справляються з шоколадними слідами самотужки.

Зверніть увагу! Швейцарський шоколад вважається найякіснішим і найсмачнішим у світі. Все тому, що у ньому міститься тільки швейцарське молоко, привезене з Альп. Окрім того, для виготовлення шоколаду виробники використовують лише какао-боби класу "еліт".

До слова, швейцарці обожнюють шоколад, в середньому на одного жителя країни припадає близько 12 кілограмів шоколаду в рік.