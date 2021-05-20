Українським чиновникам варто працювати над створенням в Україні зрівноваженої податкової політики, щоб сприяти покращенню бізнес-клімату та, як наслідок, росту національної економіки.

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в інтерв'ю 24 каналу.

"Треба намагатися створити додаткові умови заробляння для наших компаній, для наших підприємств, тому що все ж таки вони наповнюють наш бюджет. І вони допомагають українським сім'ям утримувати свої сімейні бюджети. Тому тут потрібна бережлива, чітка державницька проукраїнська позиція, а не спроби якимись швидкими розчерками пера в кабінетному режимі вирішувати ті чи інші питання", – сказав він.

На думку політолога, ініційоване урядом посилення податкового навантаження на великий бізнес в Україні лише сповільнить зростання економіки та, зрештою, призведе до зменшення доходів бюджету.

Економіка – це річ чутлива, її потрібно розуміти, і найголовніше – дивитися на кілька кроків вперед, а не намагатися залізти комусь в кишеню. Зазвичай, як показує світовий досвід, це не працює,

– сказав він.

Як повідомлялось, 12 травня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу та передбачається посилення податкового навантаження на великі компанії. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, ухвалення законопроєкту дозволить залучити в бюджет понад 60 млрд грн.