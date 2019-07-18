Податкова виписала штраф Скрябіну, який загинув 4 роки тому: фотодоказ

Відомий музикант Андрій Кузьменко – "Скрябін" загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Співробітники Державної фіскальної служби надіслали йому повідомлення зі штрафом у розмірі 1 тисяча 613 гривень 35 копійок.

Фото штрафу опублікував на Facebook Олексій Мочанов.

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Мочанов зазначив, що готовий оплатити штраф, щоб "держава Україна не постраждала".

Загалом багато знайомих та друзів Кузьми написали, що можуть сплатити цю суму. Вони вимагають притягти до відповідальності відправника повідомлення.

У ДФС повідомили, що система податкової відправила повідомлення автоматично, пише LIGA.net .

Запит сформований в автоматичному режимі на підставі даних інтегрованої картки платника,

– сказав головний держінспектор Едуард Левченко.

У коментарях підписники зауважили, що "робот поставити печатку не може".



Штраф Андрія Кузьменка/ Фото з Facebook Олексія Мочанова

Що трапилось з Андрієм Кузьменком у 2015 році?У 2015 році лідер музичного гурту "Скрябін" загинув в дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозуватка, що в Дніпропетровській області. Його авто зіткнулося з молоковозом. Від отриманих травм, Андрій Кузьменко загинув на місці аварії.



Напередодні смерті, 1 лютого, Кузьменко разом із гуртом "Скрябін" дав концерт у Кривому Розі.



Прощання з артистом відбулось у Львові в Преображенській церкві. Похований він на Брюховицькому кладовищі, що на Львівщині, у родинному склепі Кузьменків. У співака залишилась донька Марія-Барбара, дружина Світлана та батьки Ольга і Віктор Кузьменки.