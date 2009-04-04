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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Податкові гавані

12:16, 4 квітня 2009 312

ОЕСР поповнила чорний список "податкових гаваней".

Коста-Ріка, Малайзія, Філіппіни і Уругвай поповнили ряди держав, які не забезпечують прозорості в податковій сфері та не розкривають інформацію про іноземців, які приховують там свої доходи від податківців. Крім того, ОЕСР оприлюднила контрастний "білий список" із 40 держав, які виконують міжнародні податкові зобов'язання. Серед них - Китай, США, Франція та більшість промислово розвинених країн. Окремо організація згадала і ті країни, які не повністю дотримуються правил у цій сфері. Усього їх 38, зокрема - Австрія, Бельгія, Ліхтенштейн, Андорра, Монако, Люксембург, Швейцарія. Прем'єр-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер вже висловив незадоволення тим, що Люксембург потрапив до сірого списку ОЕСР. Люксембурзького прем'єра підтримало і міністерство фінансів Швейцарії, зазначивши, що критерії включення країн у список незрозумілі. Адже раніше Люксембург і Швейцарія погодились привести свої банківські закони у відповідність з вимогами ОЕСР.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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