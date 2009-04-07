Податкові гавані

ОЕСР виключила з "чорного списку" усі 4 країни.

Включенням до "чорного списку" податкових гаваней Організація економічного співробітництва та розвитку не на жарт налякала Коста-Ріку, Малайзію, Уругвай і Філіппіни. Голова ОЕСР Анхель Гурріа заявив, що усі 4 країни погодилися виконувати вимоги організації щодо розкриття даних про офшорні рахунки. Їх, відповідно, виключили з "чорного списку" і тепер немає жодної країни, яка б не співпрацювала з ОЕСР у податкових питаннях. Повідомляє ВВС. Створення "чорного списку" податкових гаваней було одним з рішень лондонського саміту Великої Двадцятки. Лідери найвпливовіших держав світу вирішили в умовах кризи покласти край ухилянню від сплати податків, адже на підтримку економіки потрібні неабиякі надходження до державних скарбниць. У своєму комюніке Велика Двадцятка постановила вжити заходів проти країн, які не співпрацюють у податковій сфері. Основою боротьби зробили "чорний список" ОЕСР. Крім того, Сполучені Штати ведуть переговори зі Швейцарією щодо послаблення банківської таємниці.