Податкові спори

Намір судитися відохочує податківців від незаконних стягнень.

Послідовний захист інтересів у суді - найбільш дієвий спосіб припинити незаконні домагання податківців. Під час кризи дедалі частіше, дбаючи про наповнення бюджету, податківці вдаються до перевищення службових повноважень. Внаслідок незаконних домагань і накладень сумнівних стягнень, почастішали і судові спори на цьому ґрунті з ініціативи підприємців. Саме такий шлях, юристи називають оптимальним для захисту своїх прав. Досвід останніх місяців засвідчує: представники ДПІ готові йти на поступки і відмовлятися від частини вимог, коли бачать, що платники мають намір позиватися до суду.Дмитро Михайленко (партнер компанії "Орлов Михайленко"): “Податкові органи розуміють, що вже краще домовитись хоч про щось, аніж з'ясовувати істину впродовж років. Ви пояснюєте органам податкової служби свій послідовний намір відстоювати інтерес, і як не дивно - це дає результат”.Компроміс між податківцями і підприємцями нагадує мирову угоду - пояснюють юристи. Перші, розуміючи безперспективність судової тяганини, відмовляються від низки очевидно незаконних вимог, останні - виконують частину висунутих податківцями претензій і не позиваються до суду.