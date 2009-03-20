У Сполучених Штатах збільшують податок на премії.

Палата представників конгресу країни підтримала запровадження 90-відсоткового податку на великі премії для співробітників компаній, які отримали допомогу уряду під час економічної кризи. Законопроект ухвалили на тлі скандалу довкола щедрих преміальних виплат працівникам компанії AIG. Останні отримають 165 мільйонів доларів у вигляді бонусів.Раніше міністр фінансів країни заявив, що державну допомогу для компанії AIG скоротять на суму виплачених преміальних. У компанії ж зазначають, що видані премії були обумовлені трудовими контрактами працівників.