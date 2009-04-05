Податок на тютюн

Уряд США підвищив податки на тютюн.

Аби збільшити надходження від податків і водночас відівчити населення від шкідливої звички курити, уряд США підвищив податки на тютюн. Пише газета The Wall Street Journal. Зокрема, податок на сигарети зріс з 39 центів до 1,01 дол. за пачку, а на жувальний тютюн - з 19,5 до 50 центів. За рахунок цього протягом більш ніж 4 років уряд США планує поповнити державну скарбницю 33 млрд. доларів. Крім того, представники галузі охорони здоров'я вважають, що суттєве підвищення податків змусить багатьох людей відмовитись від куріння. Адже, як свідчить статистика, щоразу коли податок зростає, кількість курців зменшується. Зараз Конгрес США готує законопроект, який дозволить Управлінню з контролю за продуктами та ліками контролювати американський тютюновий ринок. Документ передбачатиме не лише жорсткіші умови продажу тютюнових виробів, але і суворіший контроль за процесом їх виробництва.Нагадаємо, всередині минулого року засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс і мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявили про своє рішення виділити на боротьбу з "глобальною тютюновою епідемією" 375 млн. дол. За даними Світової організації охорони здоров'я, щороку від хвороб, викликаних курінням, у світі помирає більше ніж мільйон людей.