У мережі опублікували відео з льотного поля аеропорту "Бориспіль" в Києві, де пасажирка вийшла прогулятись по крилу літака через аварійний люк. Курйозна подія трапилась 31 серпня.

В пресцентрі аеропорту "Бориспіль" журналістам 24 каналу підтвердили інформацію про інцидент. Там заявили, що це був літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

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В "Борисполі" також зізнались, що через зухвалу "прогулянку" жінки, рейс було затримано, до літака прибули аварійні служби та представники авіакомпанії для з'ясування обставин інциденту.

Про деталі та можливе покарання в авіакомпанії "МАУ" обіцяли розповісти згодом.

Пані просто вийшла подихати свіжим повітрям. Відкрила сама аварійні двері, присіла на крилі літака, насолоджуючись видами аеропорту,

– прокоментував користувач Влад Антонов, який виклав на своїй сторінці в соцмережах відео.

Жінка прогулюється на крилі літака в "Борисполі": дивіться відео