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      У Канаді сплячу пасажирку забули у літаку

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      У Канаді сплячу пасажирку забули у літаку
      У Канаді сплячу пасажирку забули у літаку / www.inc.com

      Клієнтка авіакомпанії Air Canada заснула під час перельоту і її в порожньому судні відбуксирували на стоянку.

      Видання The Guardian повідомило, що жінка летіла з Квебеку до Торонто. На момент приземлення вона міцно спала.

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      Стюардеси дивом не помітили пасажирку, а тому не розбудили. Коли ж вона прокинулася, то спершу не змогла зрозуміти, що сталося. А коли зорієнтувалася – спробувала підзарядити свій смартфон, аби подзвонити друзям і попросити допомоги. Але в літаку не було світла. 

      Зрештою, жінка змогла відкрити одну з дверей. Стрибати було небезпечно, оскільки двері розташовані на висоті 15 метрів. Тож пасажирка знайшла ліхтарик і подала сигнал назовні. Світло помітив технічний працівник аеропорту, і допоміг жінці.

      В авіакомпанії Air Canada вибачились за інцидент та почали службове розслідування, аби з'ясувати, чому пасажирку не розбудили.

      До слова, нещодавно рейс з Манчестера в Ісламабад довелося відкласти майже на вісім годин через дуже цілеспрямовану пасажирку. Жінка перед злетом хотіла потрапити у вбиральню, але переплутала двері з аварійним виходом. Коли літак був готовий до зльоту, одні з дверей відчинилися і викинувся надувний трап.

      blog_ava
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      Теги: авіація Курйозні новини Канада
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