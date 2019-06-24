У Канаді сплячу пасажирку забули у літаку

Клієнтка авіакомпанії Air Canada заснула під час перельоту і її в порожньому судні відбуксирували на стоянку.

Видання The Guardian повідомило, що жінка летіла з Квебеку до Торонто. На момент приземлення вона міцно спала.

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Стюардеси дивом не помітили пасажирку, а тому не розбудили. Коли ж вона прокинулася, то спершу не змогла зрозуміти, що сталося. А коли зорієнтувалася – спробувала підзарядити свій смартфон, аби подзвонити друзям і попросити допомоги. Але в літаку не було світла.

Зрештою, жінка змогла відкрити одну з дверей. Стрибати було небезпечно, оскільки двері розташовані на висоті 15 метрів. Тож пасажирка знайшла ліхтарик і подала сигнал назовні. Світло помітив технічний працівник аеропорту, і допоміг жінці.

В авіакомпанії Air Canada вибачились за інцидент та почали службове розслідування, аби з'ясувати, чому пасажирку не розбудили.

До слова, нещодавно рейс з Манчестера в Ісламабад довелося відкласти майже на вісім годин через дуже цілеспрямовану пасажирку. Жінка перед злетом хотіла потрапити у вбиральню, але переплутала двері з аварійним виходом. Коли літак був готовий до зльоту, одні з дверей відчинилися і викинувся надувний трап.