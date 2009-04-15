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Подивився і поїхав

19:55, 15 квітня 2009 301

До 13 травня Платіні не даватиме оцінку підготовки міст до Євро-2012.

Подивилися і поїхали. Експерти УЄФА завершили перевірку підготовки українських міст, які претендують на проведення Європейської футбольної першості 2012 року, і поїхали до Польщі. Цього візиту Мішеля Платіні в Києві чекали з особливим нетерпінням. Президент України особисто провів Платіні руїнами демонтованого спорткомплексу "Олімпійський", аби продемонструвати на якому етапі перебуває реконструкція споруди, де за 3 роки планують провести фінальну зустріч Європершості. На рівень підготовки решти об’єктів президент футбольної федерації дивився на спеціальній нараді, яка пройшла за закритими для преси дверима. Журналісти сподівалися, що зрештою на прес-конференції почують враження президента УЄФА від побаченого, однак, навіть цього не дочекалися. До 13 травня, коли у Бухаресті виконавчий комітет УЄФА остаточно оголосить українські та польські міста, які приймуть Євро-2012, Платіні не буде робити навіть жодних натяків. Мішель Платіні (президент УЄФА): "Сьогодні я не буду називати жодних міст, жодних назв. Я не хочу підміняти виконавчий комітет і щодо локальної підготовки говорити не буду. Про міста абсолютно не питайте, те, що я вам не можу сказати. Ми слухали, ми будемо обговорювати, будемо голосувати і приймати колегіальне рішення." Іван Васюник (віце-прем'єр-міністр України): "Ми сьогодні домовились не коментувати хід підготовки будь-якого міста, його прогрес чи проблемні зони. Єдине про що ми звертались до президента УЄФА та УЕФА - це про дотримання при виборі міст принципу паритетності." Та за словами самого Платіні, при визначенні міст, які прийматимуть Євро-2012, комітет УЄФА керуватиметься лише інтересами вболівальників, а не бажаннями України. Оцінюватимуть стадіони, транспортну та готельну інфраструктури і поблажок нікому не буде. Поки ж у Будинку футболу президент УЄФА спілкувався з пресою, під будівлею на нього чекали поодинокі захисники безпритульних тварин. Люди нарікали - через брак у столичної влади коштів, вона не стерилізує вуличних собак, готуючи місто до проведення Євро-2012, а просто труїть. Мішелю Платіні повідомили про міні-пікет, та ця інформація його не засмутила. Мішель Платіні (президент УЄФА): "Може у вас є ще інші запитання? Я думаю, що наступного разу нам треба запросити захисницю Бриджит Бардо і якраз їй поставити це питання." Насамкінець Платіні запевнив, що на сьогодні немає підстав сумніватися, що Євро-2012 відбудеться саме в Україні та Польщі, щоправда, за умови готовності стадіонів у Києві та Варшаві.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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