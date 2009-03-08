Подорож на Святу Землю

Папа Римський в травні відвідає Святу Землю.

Понтифік Бенедикт XVI підтвердив свій намір відвідати Близький Схід під час традиційного недільного звернення до вірян. Це буде перший візит глави католицької церкви в регіон з 2000 року, коли там побував його попередник Іван Павло II. Під час тижневої поїздки, яка триватиме з 8 по 15 травня, Понтифік відвідає Ізраїль, палестинські території і Йорданію. Очікується, що Бенедикт XVI відвідає найбільшу мечеть Йорданії в Аммані, а також зупиниться в Єрусалимі, Віфлеємі та Назареті. Глав католицької церкви пообіцяв помолитися за “за безцінний дар миру та єдності, як на Близькому сході так і для всього людства". Повідомлення про намір понтифікат відвідати Святу Землю з’явилося невдовзі після скандалу із священиком, якого Бенедикт XVI відновив у сані. Британський єпископ Річард Уільямссон заперечив масштаби Холокосту, що викликало невдоволення у євреїв всього світу.