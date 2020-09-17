Велика частина нашого життя проходить за роботою, сімейними справами і буднями, які інколи нічим не відрізняються один від одного. План на день часто буває однаковим – сніданок, дорога на роботу, 8 годин в офісі, дорога додому, вечеря з рідними і сон.

Потім нарешті вихідні, які не завжди заплановані і часто закінчуються звичайним переглядом телебачення, кліканням в комп’ютері чи смартфонах. Звісно, сучасні технології дають нам багато можливостей. Можна навіть віртуально прогулятись країнами Європи чи навіть сусіднім містом нашої країни. Але це не подарує вам тих емоцій, які можуть подарувати справжні подорожі. Хіба не краще пізнати цей світ власними очима? Не дарма ж людей, які відвідують та досліджують нові міста і місця, вважають найщасливішими. Адже це – новий досвід, нова інформація, нові знайомства та найголовніше – неймовірні емоції. Не обов’язково витрачати величезні суми та летіти на Мальдіви чи Домінікану. Достатньо спланувати маршрут власним авто, взяти квиток на потяг чи автобус і налаштуватись на нові враження.

Хтось не може жити без комфорту в дорозі, але й бюджетні варіанти подорожей теж можна зробити зручними та легкими. Сьогодні розповідаємо про важливий елемент подорожей, який вже 20 років допомагає не лише водіям, а й туристам відпочивати зручно та комфортно – мережу АЗК WOG.

Головна формула, за якою працює компанія, звучить так: "Їздять не машини, їздять люди". Саме тому WOG завжди в основу всього ставить людину, у цьому й вся стратегія. Всюди, де є люди, все повинно бути побудовано навколо них, їхніх уподобань, побажань та потреб. Тому це історія не лише про пальне.

Цьогоріч компанія святкує 20 років. І так, звісно, все починалось із звичайного АЗК. Але тепер це ціла мережа послуг, яка допомагає робити туристам подорожі комфортними, а ще – смачними і бадьорими. Тому важко і неправильно буде сказати, що послуги актуальні лише для водіїв. Адже згадайте, подорожуючи автобусом – як приємно зупинитись на заправній станції не лише, щоб розім’яти кісточки, а й випити кави та перекусити. І не лише хотдогами. Асортимент страв мережі постійно збільшується – салати, бургери, сендвічі, круасани, солодкі та солоні мафіни, перші страви та сезонні новинки – на будь-який смак.

Якщо ви подорожуєте потягом, то тут теж смачними стравами, кавою та чаєм вас забезпечить WOG CAFE, яке обслуговує пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті. А якщо ваш рейс відклали чи в аеропорт ви прибули швидше та зголодніли, то шукайте WOG CAFE у міжнародному аеропорту "Жуляни", "Бориспіль", а також у аеропортах Львова та Одеси.

Розвиток компанії

Перший АЗК WOG розпочав свою роботу ще у вересні 2000 року в с. Цумань на Волині. А вже зараз, після 20 років існування, по всій Україні функціонує 20 нафтобаз, 404 АЗК, 245 WOG MARKET, 386 WOG CAFE, зокрема, 14 кафе діють у потягах Інтерсіті та Інтерсіті+, 4 кафе – в аеропортах "Жуляни", "Бориспіль", а також в аеропортах Львова та Одеси. А ще одне кафе у форматі міського закладу у Львові.

На сьогодні у мережі працює 7 тисяч співробітників, адже кожного дня на АЗК заправляється в середньому 150 тисяч клієнтів. З 2004 року введені жорсткі стандарти контролю якості нафтопродуктів, а також рівня обслуговування.

Якість

WOG є однією з найбільших українських монобрендових мереж АЗС на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти, що представлені в мережі WOG, – тільки імпортного виробництва і відповідають стандарту Євро-5. Поставки нафтопродуктів здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн.

Також WOG є одним із найбільших імпортерів нафтопродуктів в Україні за останні 10 років та забезпечує майже 10% ринку нафтопродуктів нашої країни.

Якість пального перевіряється за 20-ма основними показниками на кожному етапі виробництва та його реалізації.

Пальне для авто, кава для вас

АЗК забезпечує автомобілі якісним пальним, але й одночасно дбає про водіїв та подорожуючих. І не лише на автозаправних комплексах. У 2015 році було відкрито перше WOG CAFE поза межами АЗК – у Києві на площі Льва Толстого.

А ще WOG перший і єдиний серед АЗК відкрив кафе в аеропортах. WOG CAFE у 2016 році з’явилось у міжнародному аеропорту "Жуляни", у 2018 році заклад запрацював в міжнародному аеропорту "Бориспіль", а у 2019 році в аеропортах Львова та Одеси.

4 роки тому WOG CAFE почало обслуговувати пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті. Для цього було розроблено спеціальне меню, найнято та навчено понад 200 людей та інвестовано понад 10 млн в кавамашини та інше обладнання в потягах.

70 тисяч порцій кави, понад 28 тисяч хот-догів, більше 7,5 тис сендвічів і бургерів власного виробництва – такі цифри лише за день у мережі WOG CAFE.

Якщо ви поспішаєте і часу на черги та очікування приготування замовлення у вас немає, то актуальним стане новий сервіс у мобільному додатку WOG PRIDE – попереднє замовлення страв і напоїв у кафе. Ви можете оформити замовлення в будь-який зручний момент та на тому АЗК, на яке вам зручно буде заїхати. Через додаток обираєте й оплачуєте страву та напій, а по прибуттю на локацію, просто забираєте і далі в дорогу.

Благодійність

За 10 років компанії вдалось зібрати на благодійність понад 20 млн грн, з них — 17 млн зібрано на обладнання для дитячих лікарень завдяки соціальній ініціативі WOG "Дорога добра". За ці гроші був забезпечений дорогий ремонт обладнання в медзакладах по всій країні, придбано нові сучасні апарати, які рятують життя дітей. Партнерами проєкту "Дорога добра" стали Маша Єфросиніна, БФ "Твоя опора" та БФ Dobro.ua.

А цього року компанія поставила амбітну ціль – зібрати 3,4 млн на придбання обладнання в дитячу операційну інституту серця Амосова.

Технології та інновації

Приємно заїжджати на АЗК і відчувати, що ти в інноваційному та сучасному автозаправному комплексі. АЗК мережі WOG налічують 163 електрозарядки, з них 37 – з технологією швидкої зарядки Super Charge.

Компанія випустила мобільний додаток WOG PRIDE, а основі сервіси додатку – QR картка Прайд, WOG PAY, страховки, онлайн магазин, QR masterpass та персональні акції.

Популярною є безконтактна заправка, яка дозволяє навіть не виходити з авто – це сервіс WOG PAY, який доступний з травня 2016 року. На сьогодні 17% паливних клієнтів ПРАЙД заправляються за допомогою цього сервісу.

Додаток WOG PRIDE нараховує понад 500 тисяч користувачів.

З квітня цього року клієнти WOG безпосередньо на АЗК ще й можуть отримувати свої відправлення від оператора "Нова пошта". У Києві та Одесі вже встановлені поштомати "Нової пошти" на 14 АЗК.

А також на WOG можна забрати своє замовлення з інтернет-супермаркету Rozetka. Наразі послуга доступна на 11 АЗК в Києві, проте вже найближчим часом географія і кількість пунктів WOG, де можна буде забрати повністю оплачений товар, буде розширюватися.