Подорожі Україною: містична Львівщина, яка має чим здивувати

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої Батьківщини. До вашої уваги – неймовірні місця Львівщини, які перехоплюють подих.

Львівська область – універсальний шматочок України. Тут вам і пейзажні гори, і дивовижна архітектура Європи, край – багатий на захоплюючі історичні події та затишні міста.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Львівщина має чимало таємниць і неймовірних місць, куди просто необхідно з'їздити. Ми обрали для вас найцікавіші з них. Насамперед прогуляємося бруківкою затишних вуличок давнього Львова, далі помандруємо у Стільське городище, Підгорецький замок, зазирнемо у Підкамінь та Трускавець, виберемось на Пікуй, а наостанок завітаємо до Тустані.



Подорожі Україною: туристична Львівщина

Львів

Львів без перебільшень чи не найгарніше місто України, справжня столиця культури. Місто заснував король Данило Галицький, і воно було столицею Галицько-Волинського князівства.

Почати подорож найкраще з проспекту Свободи, аби побачити одну з найкрасивіших будівель міста – Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Оскільки Львівська область – ще й одна з найрелігійніших в Україні, у місті налічується понад 50 храмів, які стали архітектурними пам’ятками міста.

Серцем Львова вважається Площа Ринок, на якій стоїть міська Ратуша, оточена чотирма фонтанами. Вежа міськради має у висоту 65 метрів, і з неї відкриваються неймовірні панорами на стару частину міста. До слова, вона ще й є найвищою в країні.

На площі Ринок можна прогулятися по Італійському дворику. Також варто завітати на колоритний ринок "Вернісаж" та побачити велич Палацу Потоцьких.

Читайте також: Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують

Спостерігати за заходом найкраще з оглядового майданчика на горі "Високий замок", де колись височів величний замок, від укріплень якого залишилася одна стіна.



Панорама Львова з Високого замку

Стільське городище

Стільське городище є унікальною пам'яткою давньої слов'янської та української історії та культури, яка не має аналогів у Європі. У IX—XI ст. тут височіло велике місто, площею у 250 га – столиця князівства чи держави.

У давніх переказах про Стільсько згадується, що глибоко під землею під городищем розташоване підземне місто з лабіринтів. Воно було добре захищене і витримало не один напад та облогу.

Зараз тут можна помітити лише частини вцілілих помешкань, а місцеві жителі готові розповісти найцікавіші легенди про Стільське городище.



Стільське городище має дуже давню історію

Замки Львівщини

Львівська область славиться багатьма замками, але до сьогодні вціліло небагато. Найвідомішими є Олеський, Підгорецький та Золочівський замки.

Олеський замок – один із найстаріших в Україні, оповитий давньою історією, містикою та мистецтвом. Він мав важливе стратегічне значення, адже тут проходили торгові шляхи.

Читайте також: Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись

Ходить легенда, що після святкування в Олеську дня народження одного з найвидатніших польських королів Яна ІІІ Собєського замок переслідують різні нещастя: землетрус, пожежі, напади чужинців та руйнування. Має замок і своїх привидів, адже історія його налічує багато століть, немало інтриг, подій та життєвих історій.



Кажуть, що в Олеському замку живуть привиди

Підгорецький замок — один з найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. Його будували під керівництвом відомих архітекторів Андре дель Акви і Гійома Левассера де Боплана.

Навпроти маєтку стоїть Костел Воздвиження та св. Йосипа. До слова, цей замок можна побачити в окремих сценах фільму "д'Артаньян і три мушкетери".



Підгорецький замок вражає своєю величчю

Ще один не менш вражаючий замок Львівщини стоїть у місті Золочів. Одним із найцікавіших експонатів Золочівського замку є камені з зашифрованими написами, які досі не вдалось розшифрувати.

Жовква

Місто королів Жовква за кількістю пам’яток архітектури Львівщини поступається хіба що місту Лева. Тут перетиналися важливі шляхи Червоної Русі.

Тут стоїть церква святої Трійці, яка увійшла до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО. Інтер’єр костелу Святого Лаврентія здивує своєю вишуканістю та багатством.

Читайте також: Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою

Також у місті є замок, який слугував польським королям резиденцією. А прогулянка площею Вічевою та панорама з Ратуші найкраще передадуть атмосферу міста. Якщо заїхали до Жовкви, то варто добратись і до Крехова, щоб побачити монастир національного значення XVII-XVIII століть.



Жовква – місто королів

Підкамінь

Селище Підкамінь розкинулось під так званим Чортовим каменем, що височіє поруч з монастирською горою з найдавніших часів і має 17 метрів. За часів язичництва він використовувався як капище або жертовник. З місцем і каменем пов’язано чимало легенд.

Монастир "Походження Дерева Хреста Господнього" славиться чудотворною іконою Богородиці, для якої Папа Римський Бенедикт ХІІІ прислав золоті корони.



Підкамінь користується популярністю серед молоді, адже тут проводять різні фестивалі

Трускавець

Трускавець — один із найвідоміших курортів України. Він розкинувся у мальовничій долині в передгір’ї Карпат. Сюди їдуть з усіх куточків країни оздоровлюватись та відпочивати. А все через трускавецькі мінеральні води, які відомі навіть за межами України.

Читайте також: Подорожі Україною: унікальні місця Хмельниччини, що не залишать Вас байдужими

Споживання "Нафтусі" сприяє виведенню з нирок піску та дрібних камінців, нормалізації обміну речовин й укріпленню імунітету.



У Трускавці можна чудово оздоровитися

Гора Пікуй

Пікуй — найвища вершина Львівської області, з якої відкриваються дивовижні краєвиди. Висота гори — 1408 метрів над рівнем моря, тут неподалік є перевал "Руська Путь", який має історичне значення, адже саме тут проходив торговий шлях з Заходу на Схід.

На вершині ростуть рідкісні види рослин, а вийти на Пікуй можна з Сянок, Біласовиці та Либохори.



Гора Пікуй – найвища вершина Львівщини

Тустань

На території національного природного парку "Сколівські Бескиди" розташовані Східницьке родовище мінеральних вод, водоспад Гуркало, Кам'янецький водоспад, заповідник "Тустань" та багато інших унікальних місцин.

Особливо унікальною є могутня середньовічна фортеця на скелях поблизу села Урич, яка височіла на скелях-пісковиках, висотою 85 метрів. На сьогодні там височіють лише скелі, які тримали на собі колись дерев'яне місто-фортецю.

Оборонна споруда була заснована племенами Білих Хорватів в ІХ столітті – укріплення контролювало Соляний шлях, що проходив з Галичини в країни центральної Європи.



3D-модель фортеці у Тустані

Читайте також: Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою