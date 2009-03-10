Подробиці арешту

Затриманого напередодні у Львові екс-суддю Ігоря Зварича уже перевезли до Києва.

Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко. Сьогодні ж Печерський райсуд Києва має обрати міру запобіжного заходу колишньому судді Львівського апеляційного адмінсуду Ігорю Зваричу. Час судового засідання не визначений і не розголошується, в тому числі з метою безпеки для самого Зварича.Нагадаємо, колишнього голову Львівського адмінсуду спецпідрозділи СБУ затримали у понеділок уночі у його ж помешканні у Львові. На момент затримання екс-суддя уже майже 3 місяці перебував у розшуку. Ігор Зварич під час затримання мав наляканий та розгублений вигляд, але опору правоохоронцям не чинив - кажуть у Службі безпеки.Марина Остапенко (прес-секретар СБУ): “Він був затриманий на даху будинку,де він переховувався від правосуддя. Співробітник спецпідрозділу “Альфа” на даху будинку,на горищі. На даний момент його передано слідчим Генеральної прокуратури, доставлено сьогодні зранку до Києва,де він буде утримуватися в одному із слідчих ізоляторів тимчасового утримання”.Затримання Зварича правоохоронці “стилізували” під пожежу. Приїхали ввечері з пожежним авто, залізли вверх по драбині, і аби потрапити до помешкання, бійці “Альфи” розбили вікно, стверджують сусіди.Галина (сусідка І. Зварича): “Розбили верхнє скло. От я живу на 3 поверсі, ситуація екстремальна, з людьми ніхто не рахується. Під’їжджає машина, оголошують що пожежа. Як я буду вести себе, як в мене 2 дітей, в мене істерика”.Нагадаємо, у грудні минулого року проти тоді ще голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуку в робочому кабінеті та у приватному помешканні судді працівники СБУ вилучили 1 млн. дол. та 2 млн. грн.