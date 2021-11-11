Подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки. Поліцейський оформлював ДТП, у якій постраждали підлітки, що сталася на 2 години раніше.

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Водійка раптово почала їхати

За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила втекти. Вона раптово рушила й наїхала на інспектора патрульної поліції.

У результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка. Потерпілих відвезли до медичного закладу.



На проспекті Науки сталася подвійна ДТП / Фото Нацполіції Харківщини

Інформація про ДТП зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.



Після аварії з підлітками легковик збив поліцейського / Фото Нацполіції Харківщини

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