Ці двоє мають чимало спільного.

Офіцер ЦРУ та агент спецслужби вирішують піти зі сфери урядової розвідки. Вони вже знають достатньо, щоб за свої вміння отримувати чималі гроші від не від держави. Одного дня від нових босів парочка отримує однакові завдання. Тепер вони змушені вести подвійну гру не лише з новими замовниками, але й однин з одним. Чи вдасться їм обвести усіх довкола пальця? Адже Клер та Рея, які видають з себе ворогів на роботі, об’єднують поза нею романтичні та ніжні почуття... Режисер фільму Тоні Гілрой, відомий глядачам за роботами над "Адвокатом диявола" та "Ультиматумом Борна". В головних ролях - Клайв Оуен, Джулія Робертс та Біллі Боб Торнтон. Шпигунський трилер "Подвійна гра" в українських кінотеатрах з 26 березня.