Прогноз погоди на 16 травня: в Україні буде тепло, однак у частині областей дощитиме
Погода у неділю, 16 травня, буде теплою та сонячною у половині областей. Опади прогнозують на Заході, Півночі та місцями в південних регіонах. Температура повітря коливатиметься від +17 до +29 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 15 травня, погода збереже свої попередні позиції – скрізь буде тепло, однак у частині областей очікують опади.
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Прогноз погоди 16 травня у регіонах
Дощі продовжать падати у західних та північних областях. Крім того, невеликі опади прогнозують на Півдні та Запоріжжі.
Температура повітря відрізнятиметься залежно від регіону. Найсвіжіше буде у західних та північних областях – +17…+21 градус. На решті територій очікують від +23 до +29 градусів. Найспекотніше буде на Харківщині, Донеччині та Луганщині – 27…+29 градусів.
Вітер у більшості регіонів дутиме північно-східний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві буде сонячна погода, стовпчики термометрів сягатимуть +23..+25 градусів.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 16 травня
Ужгород – +17...+19
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +18...+20
Рівне – +19...+21
Житомир – +22...+24
Вінниця – +19...+21
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +23...+25
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