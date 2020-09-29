Прогноз погоди на 30 вересня: в Україні похолодає, подекуди накриють грози
Погода в Україні в середу, 30 вересня, буде дощовою на всій території країни. Дощі будуть рясними, подекуди доходитиме до злив. Тим часом Південь України накриють грози.
Разом з дощем здійматиметься й сильний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Втім попри дощі на вулиці досі буде доволі тепло, хоча й значно прохолодніше, ніж попередньої доби. На Заході відносно найхолодніше – +12...+16 градусів. У Центрі й на Півночі – +14...+18 градусів.
Найтепліше буде там, де разом зі зливами прийдуть і грози – на Півдні й Сході. Там слід очікувати комфортні +17...+21 градус.
У Києві також дощитиме як вдень, так і вночі. Разом з поривчастим вітром дещо опуститься й температура повітря – до +14...+16 градусів.
Прогноз погоди у містах України в середу, 30 вересня:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +14…+16
Вінниця – +16…+18
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…17
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +20…+22
Харків – +19…+21
Київ – +14…+16