Погода в Україні в середу, 30 вересня, буде дощовою на всій території країни. Дощі будуть рясними, подекуди доходитиме до злив. Тим часом Південь України накриють грози.

Разом з дощем здійматиметься й сильний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Втім попри дощі на вулиці досі буде доволі тепло, хоча й значно прохолодніше, ніж попередньої доби. На Заході відносно найхолодніше – +12...+16 градусів. У Центрі й на Півночі – +14...+18 градусів.

Найтепліше буде там, де разом зі зливами прийдуть і грози – на Півдні й Сході. Там слід очікувати комфортні +17...+21 градус.

У Києві також дощитиме як вдень, так і вночі. Разом з поривчастим вітром дещо опуститься й температура повітря – до +14...+16 градусів.

Прогноз погоди у містах України в середу, 30 вересня:

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +14…+16

Вінниця – +16…+18

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…17

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +20…+22

Харків – +19…+21

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на середу, 30 вересня, від Укргідрометцентру