Погода в Україні в неділю, 6 вересня, буде сонячною та дуже теплою. Лише жителям Криму та кількох західних областей синоптики пообіцяли дощі та грози.

По-справжньому літня та спекотна погода – у південних областях України. На Миколаївщині та Одещині стовпчики термометрів піднімуться до +28...+31 градуса. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Значно прохолодніше буде на Заході, там 6 вересня мине не без опадів. Повітря прогріється до +22...25 градусів тепла.

Метеорологи попереджають мешканців Львівської, Волинської, Рівненської областей, а також Криму: у цих регіонах можливі опади та грози.

На решті території України – буде сонячно.

Циклон покрутиться собі далі, залишивши лише в Приазов'ї локальні опади. А ось до західної частини України підійде вологий атмосферний фронт – зараз він ще в Німеччині. Решта території в неділю – суха й сонячна,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Температура повітря в містах України у суботу, 5 вересня:

Ужгород – +25…+27

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +24…+26

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +25…+27



Прогноз погоди в Україні на неділю, 6 вересня / Дані Укргідрометцентру