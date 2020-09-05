Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні багато сонця, лише у кількох областях – грози
Погода в Україні в неділю, 6 вересня, буде сонячною та дуже теплою. Лише жителям Криму та кількох західних областей синоптики пообіцяли дощі та грози.
По-справжньому літня та спекотна погода – у південних областях України. На Миколаївщині та Одещині стовпчики термометрів піднімуться до +28...+31 градуса. Про це інформує Укргідрометцентр.
Це цікаво В Одесі пронісся смерч: очевидці зафіксували стихію на відео
Значно прохолодніше буде на Заході, там 6 вересня мине не без опадів. Повітря прогріється до +22...25 градусів тепла.
Метеорологи попереджають мешканців Львівської, Волинської, Рівненської областей, а також Криму: у цих регіонах можливі опади та грози.
На решті території України – буде сонячно.
Циклон покрутиться собі далі, залишивши лише в Приазов'ї локальні опади. А ось до західної частини України підійде вологий атмосферний фронт – зараз він ще в Німеччині. Решта території в неділю – суха й сонячна,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Температура повітря в містах України у суботу, 5 вересня:
Ужгород – +25…+27
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +24…+26
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +25…+27
Прогноз погоди в Україні на неділю, 6 вересня / Дані Укргідрометцентру