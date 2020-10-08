Погода в Україні в п'ятницю, 9 жовтня, буде сонячною та теплою. У всіх регіонах нашої країни сонце зрідка ховатиметься за хмарами, але опадів не прогнозують.

Мінімальна температура складатиме лише +15...+17 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. Ранок та вечір на Сході нашої країни будуть похмурими, але вдень очікується недовге прояснення. Температура повітря триматиметься на рівні +20...+22 градуси.

На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Синоптики не виключають невеличкі дощі. Водночас повітря там прогріється до +19...+21 градусів. На Півдні буде найтепліше. Ясна погода там протримається зовсім недовго у ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Стовпчики термометрів покажуть +21...+23 градуси.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку стихне. Повітря прогріється до +19...+21 градусів.

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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 9 жовтня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +17…+19

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +19…+21

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +20…+22

Київ – +19…+21



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 9 жовтня / Фото Укргідрометцентру