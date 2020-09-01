Літо 2020 року в Україні було дуже спекотним. Цьогоріч у Києві зафіксували аж 6 температурних рекордів. А температура вночі 1 вересня була найвищою за останні 140 років.

Літо 2020 року посіло друге місце у рейтингу найспекотніших років. Перше місце належить літові 2010 року, розповіла начальниця відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії Олена Доніч у коментарі УНН.

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За літо (у Києві – 24 канал) було встановлено 6 температурних рекордів. У червні було зафіксовано 5, а в липні – 1,

– додала Доніч.

До слова, травень цьогорічний був найхолоднішим у 21 столітті, а літо прийшло з запізненням у три тижні. Проте його середня температура становила +21,7 градуса.

Спека затягнулась аж до початку осені. Вночі 1 вересня погода в Києві також була спекотною. Позначки термометрів не опускались нижче +21,9 градуса. Такого не було вже 140 років. Попередній рекорд 2004-го року +18,9 градусів був перевищений на 3 градуси.

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