Спекотне літо: у Києві зафіксували 6 температурних рекордів
Літо 2020 року в Україні було дуже спекотним. Цьогоріч у Києві зафіксували аж 6 температурних рекордів. А температура вночі 1 вересня була найвищою за останні 140 років.
Літо 2020 року посіло друге місце у рейтингу найспекотніших років. Перше місце належить літові 2010 року, розповіла начальниця відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії Олена Доніч у коментарі УНН.
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За літо (у Києві – 24 канал) було встановлено 6 температурних рекордів. У червні було зафіксовано 5, а в липні – 1,
– додала Доніч.
До слова, травень цьогорічний був найхолоднішим у 21 столітті, а літо прийшло з запізненням у три тижні. Проте його середня температура становила +21,7 градуса.
Спека затягнулась аж до початку осені. Вночі 1 вересня погода в Києві також була спекотною. Позначки термометрів не опускались нижче +21,9 градуса. Такого не було вже 140 років. Попередній рекорд 2004-го року +18,9 градусів був перевищений на 3 градуси.
Яку погоду прогнозують синоптики на осінь
- У південно-західних областях синоптики прогнозують 26 – 28 градусів тепла. Проте наприкінці місяця температура опуститься до +5 градусів. Вночі буде холодно. Температура вдень коливатиметься у межах близько 10 градусів тепла.
- У центральній частині України початок осені буде менш теплим: вдень температура становитиме близько 24 градусів, а вночі – опуститься до +8 градусів.
- В Одеській області на початку місяця синоптики обіцяють близько 27 градусів тепла. Втім, вже наприкінці жовтня стане холодніше, а температура опуститься до +17 градусів. Морозів ні у вересні, ні у жовтні ще не буде.
- На Заході буде найпрохолодніше. Там температура повітря коливатиметься в межах +20 градусів. У вересні заморозків не прогнозують. Однак вже в жовтні ймовірні різкі перепади температури. Вона коливатиметься від +17 градусів тепла до -4 градусів морозу.