Прогноз погоди на 3 січня: в Україні збережеться тепла погода, буде хмарно та дощитиме
Погода в Україні у середу, 3 січня, й надалі буде нетипова для зими – тепла та з дощами. По всій території збережеться +2…+7 градусів, а на півдні – до +10 градусів. Місцями пройдуть дощі та буде мряка.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Протягом середи очікується +2+7 градусів, у південній частині +5+10 градусів. Дощі, невеликі та періодичні, пройдуть майже скрізь, окрім Сходу України. Між дощами виникатимуть тумани або мряка.
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У Києві найближчої ночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі +1…+3, вдень +3…+5.
Вночі у західній частині країни дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на високогір'ї Карпат протягом доби 0…-3 градуси.
Прогноз погоди на середу, 3 січня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5
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