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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 3 січня: в Україні збережеться тепла погода, буде хмарно та дощитиме

06:31, сьогодні 251 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 3 січня
Прогноз погоди на 3 січня

Погода в Україні у середу, 3 січня, й надалі буде нетипова для зими – тепла та з дощами. По всій території збережеться +2…+7 градусів, а на півдні – до +10 градусів. Місцями пройдуть дощі та буде мряка.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Протягом середи очікується +2+7 градусів, у південній частині +5+10 градусів. Дощі, невеликі та періодичні, пройдуть майже скрізь, окрім Сходу України. Між дощами виникатимуть тумани або мряка.

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У Києві найближчої ночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі +1…+3, вдень +3…+5.

Вночі у західній частині країни дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на високогір'ї Карпат протягом доби 0…-3 градуси.

Прогноз погоди на середу, 3 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +3…+5

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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