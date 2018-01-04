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Прогноз погоди на 4 січня: сніг із дощем та весняне тепло

09:30, сьогодні 656 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 4 січня
Прогноз погоди в Україні на 4 січня / Фото з вільних мереж

Погода в Україні у четвер, 4 січня, буде вологою та з опадами на всій території. Очікуються періодичні дощі, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Вдень у четвер буде противно, сиро, мокро та холодно, хоча й температура повітря становитиме +2+5 градусів. Тому одягайтеся легко, але тепло", – зазначила синоптик.

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Додамо, що дощі із мокрим снігом очікуються на заході України, а на решті території пройдуть просто дощі.

Щодо температури повітря, то в жодній області країни стовпчики не опустяться до нуля та нижче. Так, мінімальна температура повітря у четвер очікується на рівні +2 градуси, а максимальна +9 градусів.

У Києві 4 січня вдень очікується +2+4 градуси, періодичні дощі, а надвечір, можливо, з мокрим снігом.

"Надалі погода суттєво не зміниться, а ось 6 січня та на Різдво передбачається потепління до +5+8 градусів", – додала синоптик.

Прогноз погоди на четвер, 4 січня, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +3…+5

Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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