Прогноз погоди на 4 січня: сніг із дощем та весняне тепло
Погода в Україні у четвер, 4 січня, буде вологою та з опадами на всій території. Очікуються періодичні дощі, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Вдень у четвер буде противно, сиро, мокро та холодно, хоча й температура повітря становитиме +2+5 градусів. Тому одягайтеся легко, але тепло", – зазначила синоптик.
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Додамо, що дощі із мокрим снігом очікуються на заході України, а на решті території пройдуть просто дощі.
Щодо температури повітря, то в жодній області країни стовпчики не опустяться до нуля та нижче. Так, мінімальна температура повітря у четвер очікується на рівні +2 градуси, а максимальна +9 градусів.
У Києві 4 січня вдень очікується +2+4 градуси, періодичні дощі, а надвечір, можливо, з мокрим снігом.
"Надалі погода суттєво не зміниться, а ось 6 січня та на Різдво передбачається потепління до +5+8 градусів", – додала синоптик.
Прогноз погоди на четвер, 4 січня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +3…+5