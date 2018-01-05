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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 5 січня: в Україну увірветься штормовий вітер

09:50, сьогодні 1240 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 5 січня в Україні
Прогноз погоди на 5 січня в Україні / Unsplash

Погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.

"Тому особлива увага та обережність у Карпатах! Сильний вітер та тепла погода провокують лавини", – попередила вона.

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Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло – періодичні дощі чи мряка, в Карпатах та на сході з мокрим снігом.

Температура повітря протягом дня очікується +2…+5 градусів, на півдні +6…+9, на сході та північному сході 0…+4 градуси. Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на Заході та північному сході й Сході.

У Києві – волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 5 січня, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +1…+3

Київ – +3…+5

Прогноз погоди на 5 січня в Україні

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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