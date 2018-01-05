Прогноз погоди на 5 січня: в Україну увірветься штормовий вітер
Погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.
Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.
"Тому особлива увага та обережність у Карпатах! Сильний вітер та тепла погода провокують лавини", – попередила вона.
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Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло – періодичні дощі чи мряка, в Карпатах та на сході з мокрим снігом.
Температура повітря протягом дня очікується +2…+5 градусів, на півдні +6…+9, на сході та північному сході 0…+4 градуси. Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на Заході та північному сході й Сході.
У Києві – волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 5 січня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +1…+3
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 5 січня в Україні