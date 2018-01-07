Прогноз погоди на 7 січня: Різдво в Україні здивує теплом
Погода в Україні на Різдво у неділю, 7 січня, буде теплою, сонячною та без опадів у більшості областей України. Проте у низці регіонів таки очікуються опади у вигляді дощу.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Згідно з прогнозами синоптика щодо опадів, то здебільшого невеликі дощі очікуються на Рівненщині, Волині, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Читайте також: У Карпатах можливе сходження лавини
Щодо температури повітря, то в середньому вдень вона становитиме +4+10 градусів а на Півдні – +7+12 градусів.
"7-го січня у Києві невеликий дощ, ввечері можливо з мокрим снігом, +5+6 градусів. Беремо "плюси" з такої погоди: колядувати буде легко і голосно, горло не заболить на морозі", – мовиться у повідомленні Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 7 січня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +4…+6
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +5…+7