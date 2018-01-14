Прогноз погоди на 14 січня: в Україні буде морозно та хмарно з проясненнями

Погода в Україні у неділю, 14 січня, буде хмарною з проясненнями. Однак без істотних опадів на більшості території. Попри це, вдень буде до 6 градусів морозу, а на дорогах країни місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Снігу не буде, лише трохи на крайньому півдні посніжить та захуртовинить, Крим, Приазов'я", – зазначає синоптик Наталка Діденко.

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20м/с. Температура вночі 7-12 градусів морозу, вдень до 6 градусів морозу; на Закарпатті та в Криму вдень до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди на неділю, 14 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -2…-4

Рівне – -2…-4

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – -1…-3

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – -3…-5

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -2…-4

Суми – -3…-5

Полтава – -3…-5

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -3…-5

Київ – -3…-5