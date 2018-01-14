Прогноз погоди на 14 січня: в Україні буде морозно та хмарно з проясненнями
Погода в Україні у неділю, 14 січня, буде хмарною з проясненнями. Однак без істотних опадів на більшості території. Попри це, вдень буде до 6 градусів морозу, а на дорогах країни місцями ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Снігу не буде, лише трохи на крайньому півдні посніжить та захуртовинить, Крим, Приазов'я", – зазначає синоптик Наталка Діденко.
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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20м/с. Температура вночі 7-12 градусів морозу, вдень до 6 градусів морозу; на Закарпатті та в Криму вдень до 3 градусів тепла.
Прогноз погоди на неділю, 14 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -2…-4
Рівне – -2…-4
Житомир – -2…-4
Вінниця – -2…-4
Одеса – -1…-3
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – -3…-5
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -2…-4
Суми – -3…-5
Полтава – -3…-5
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -3…-5
Харків – -3…-5
Київ – -3…-5