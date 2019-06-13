Прогноз погоди на 14 червня: в Україні буде надалі спекотно і подекуди дощитиме

Погода в Україні у п’ятницю, 14 червня, буде надалі спекотною з температурою до +30+35 градусів. Всюди буде сухо, окрім західних областей.

Окремі грозові дощі у п’ятницю очікуються у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.

Читайте також: У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 138 років

"Пожежна небезпека! У Києві завтра (14 червня) також спекотно: +31+33 градуси. Є ймовірність дощу з грозою – карта. Поки що гріємося", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на п’ятницю, 14 червня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +30…+32

Луцьк – +29…+31

Рівне – +30…+32

Житомир – +30…+32

Вінниця – +29…+31

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +29…+31

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +28…+30

Харків – +27…+29

Київ – +30…+32

Дізнайтеся про дієві поради, як пережити спеку



Прогноз погоди на 14 червня від Укргідрометцентру