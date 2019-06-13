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      Прогноз погоди на 14 червня: в Україні буде надалі спекотно і подекуди дощитиме

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      Погода 14 червня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 16 червня / Pr.ua

      Погода в Україні у п’ятницю, 14 червня, буде надалі спекотною з температурою до +30+35 градусів. Всюди буде сухо, окрім західних областей.

      Окремі грозові дощі у п’ятницю очікуються у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.

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      "Пожежна небезпека! У Києві завтра (14 червня) також спекотно: +31+33 градуси. Є ймовірність дощу з грозою – карта. Поки що гріємося", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 14 червня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +30…+32

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +30…+32

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +31…+33

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +29…+31

      Суми – +27…+29

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +31…+33

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +28…+30

      Харків – +27…+29

      Київ – +30…+32

      Дізнайтеся про дієві поради, як пережити спеку

      прогноз погоди в Україні на 14 червня спека дощ
      Прогноз погоди на 14 червня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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