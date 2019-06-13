Прогноз погоди на 14 червня: в Україні буде надалі спекотно і подекуди дощитиме
Погода в Україні у п’ятницю, 14 червня, буде надалі спекотною з температурою до +30+35 градусів. Всюди буде сухо, окрім західних областей.
Окремі грозові дощі у п’ятницю очікуються у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.
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"Пожежна небезпека! У Києві завтра (14 червня) також спекотно: +31+33 градуси. Є ймовірність дощу з грозою – карта. Поки що гріємося", – повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на п’ятницю, 14 червня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +30…+32
Луцьк – +29…+31
Рівне – +30…+32
Житомир – +30…+32
Вінниця – +29…+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +29…+31
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +28…+30
Харків – +27…+29
Київ – +30…+32
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