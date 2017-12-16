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Прогноз погоди на 17 грудня: практично по всій Україні пройдуть опади

14:30, сьогодні 272 Читать новость на русском
Прогноз погоди на неділю, 17 грудня у містах України
Прогноз погоди на неділю, 17 грудня у містах України

У неділю, 17 грудня, на Заході та Півночі України вночі пройдуть опади, вдень опади зсунуться - і дощі литимуть на Сході, Півдні та в Центрі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході буде +5+11 градусів.

Вночі 17 грудня у Києві пройдуть опади, а вдень у неділю буде хмарно, але сухо. Хоча місцями можуть пройти невеликі опади. Температура у столиці у неділю похолодає до +1 градуса.

Прогноз погоди на неділю, 17 грудня у містах України:

Ужгород – 1-...+1

Львів – -2…0

Івано-Франківськ – -2…0

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -2…0

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – +1…+3

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +1…+3

Чернігів – 0…+2

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – 0…+2

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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