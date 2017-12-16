Прогноз погоди на 17 грудня: практично по всій Україні пройдуть опади
У неділю, 17 грудня, на Заході та Півночі України вночі пройдуть опади, вдень опади зсунуться - і дощі литимуть на Сході, Півдні та в Центрі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході буде +5+11 градусів.
Вночі 17 грудня у Києві пройдуть опади, а вдень у неділю буде хмарно, але сухо. Хоча місцями можуть пройти невеликі опади. Температура у столиці у неділю похолодає до +1 градуса.
Прогноз погоди на неділю, 17 грудня у містах України:
Ужгород – 1-...+1
Львів – -2…0
Івано-Франківськ – -2…0
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -2…0
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – +1…+3
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +1…+3
Чернігів – 0…+2
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – 0…+2