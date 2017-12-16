Прогноз погоди на 17 грудня: практично по всій Україні пройдуть опади

У неділю, 17 грудня, на Заході та Півночі України вночі пройдуть опади, вдень опади зсунуться - і дощі литимуть на Сході, Півдні та в Центрі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. Читайте також: На Україну суне циклон: коли чекати зміни погоди Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході буде +5+11 градусів. Вночі 17 грудня у Києві пройдуть опади, а вдень у неділю буде хмарно, але сухо. Хоча місцями можуть пройти невеликі опади. Температура у столиці у неділю похолодає до +1 градуса. Прогноз погоди на неділю, 17 грудня у містах України: Ужгород – 1-...+1 Львів – -2…0 Івано-Франківськ – -2…0 Тернопіль – -1…+1 Чернівці – -2…0 Хмельницький – -1…+1 Луцьк – -1…+1 Рівне – -1…+1 Житомир – -1…+1 Вінниця – +1…+3 Одеса – +2…+4 Миколаїв – +6…+8 Херсон – +7…+9 Сімферополь – +6…+8 Кропивницький – +2…+4 Черкаси – +1…+3 Чернігів – 0…+2 Суми – +2…+4 Полтава – +3…+5 Дніпро – +6…+8 Запоріжжя – +7…+9 Донецьк – +6…+8 Луганськ – +6…+8 Харків – +6…+8 Київ – 0…+2