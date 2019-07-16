Прогноз погоди на 17 липня: в Україні буде помірно тепло, але дощитиме

Погода в Україні у середу, 17 липня, буде помірно теплою з середньою температурою +20+24 градуси у більшості областей. При цьому в більшості регіонів, окрім Півдня, очікуються короткочасні дощі і локальні грози.

"Мешканцям Півдня України знадобляться лише темні окуляри та чудові сарафанчики у ніжні букетики. Бо саме в південній частині очікується справжня літня температура повітря +26+29 градусів", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Дізнайтеся, коли в Україну повернеться спека до +33 градусів

Теплою погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме. На Заході теж дощитиме, а температура повітря становитиме +18+22 градуси.

Погода у Києві 17 липня буде з короткочасними дощами, подекуди з грозами. Температура повітря вдень становитиме +21+23 градуси.

З 19 липня температура повітря в Україні відчутно підвищиться, наголосила синоптик.

Прогноз погоди на середу, 17 липня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +21…+23

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +22…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +20…+22

Читайте також: У Києві скоро буде клімат, як в Австралії: дослідження



Прогноз погоди на 17 липня від Укргідрометцентру