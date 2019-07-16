Прогноз погоди на 17 липня: в Україні буде помірно тепло, але дощитиме
Погода в Україні у середу, 17 липня, буде помірно теплою з середньою температурою +20+24 градуси у більшості областей. При цьому в більшості регіонів, окрім Півдня, очікуються короткочасні дощі і локальні грози.
"Мешканцям Півдня України знадобляться лише темні окуляри та чудові сарафанчики у ніжні букетики. Бо саме в південній частині очікується справжня літня температура повітря +26+29 градусів", – повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Теплою погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме. На Заході теж дощитиме, а температура повітря становитиме +18+22 градуси.
Погода у Києві 17 липня буде з короткочасними дощами, подекуди з грозами. Температура повітря вдень становитиме +21+23 градуси.
З 19 липня температура повітря в Україні відчутно підвищиться, наголосила синоптик.
Прогноз погоди на середу, 17 липня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +21…+23
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +22…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +20…+22
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