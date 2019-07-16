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      Прогноз погоди на 17 липня: в Україні буде помірно тепло, але дощитиме

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      Погода 17 липня 2019 – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 17 липня / Telegraf.in.ua

      Погода в Україні у середу, 17 липня, буде помірно теплою з середньою температурою +20+24 градуси у більшості областей. При цьому в більшості регіонів, окрім Півдня, очікуються короткочасні дощі і локальні грози.

      "Мешканцям Півдня України знадобляться лише темні окуляри та чудові сарафанчики у ніжні букетики. Бо саме в південній частині очікується справжня літня температура повітря +26+29 градусів", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Теплою погода буде і на Сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме. На Заході теж дощитиме, а температура повітря становитиме +18+22 градуси.

      Погода у Києві 17 липня буде з короткочасними дощами, подекуди з грозами. Температура повітря вдень становитиме +21+23 градуси.

      З 19 липня температура повітря в Україні відчутно підвищиться, наголосила синоптик.

      Прогноз погоди на середу, 17 липня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +25…+27

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +22…+25

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +20…+22

      Читайте також: У Києві скоро буде клімат, як в Австралії: дослідження

      прогноз погоди Україна 17 липня середа
      Прогноз погоди на 17 липня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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