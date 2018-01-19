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Прогноз погоди на 20 січня: циклони відступають, але прийде похолодання

17:14, сьогодні 508
Погода в Україні 20 січня буде морозною
Погода в Україні 20 січня буде морозною / Фото з Facebook

Погода в Україні 20 січня буде морозною, але штормові вітри та сильні снігопади по-трохи відступають. Далі в Україну повернуться справжні морози.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"20 січня, на Івана, нарешті циклони поступово втихомиряться. Опади ще затримаються у південній частині, пройдуть на Черкащині, в області Дніпра, Кропивницького, дотягне волога зона до Луганщини, Харківщини та Донеччини. Це буде сніг, мокрий сніг, на Півдні – з дощем", – зазначила вона.

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Синоптик застерегла, що на дорогах буде або ожеледиця, або снігова "каша". Незначні опади у вигляді снігу очікуються на Півночі, Заході, у Вінниці, Кропивницькому та Полтаві.

Окрім того, плюсову температуру поступово витіснить мороз – до -2...-7 градусів вночі та від -3 морозу до +2 тепла вдень. На Півдні – до 0...+4, а у Криму – до +3...+6 градусів тепла.

У Києві сніжитиме, вночі – до -3...-5 градусів морозу, вдень – до 0...-2 морозу.

З понеділка похолодання зміцниться, стовпчики термометрів опускатимуться нижче -10 градусів,
– додала Діденко.

Прогноз погоди на суботу, 20 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – 0…-2

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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