Прогноз погоди на 20 січня: циклони відступають, але прийде похолодання
Погода в Україні 20 січня буде морозною, але штормові вітри та сильні снігопади по-трохи відступають. Далі в Україну повернуться справжні морози.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"20 січня, на Івана, нарешті циклони поступово втихомиряться. Опади ще затримаються у південній частині, пройдуть на Черкащині, в області Дніпра, Кропивницького, дотягне волога зона до Луганщини, Харківщини та Донеччини. Це буде сніг, мокрий сніг, на Півдні – з дощем", – зазначила вона.
Дивіться також: Захоплює подих: як виглядає зимовий світанок на одній з найвищих гір Карпат
Синоптик застерегла, що на дорогах буде або ожеледиця, або снігова "каша". Незначні опади у вигляді снігу очікуються на Півночі, Заході, у Вінниці, Кропивницькому та Полтаві.
Окрім того, плюсову температуру поступово витіснить мороз – до -2...-7 градусів вночі та від -3 морозу до +2 тепла вдень. На Півдні – до 0...+4, а у Криму – до +3...+6 градусів тепла.
У Києві сніжитиме, вночі – до -3...-5 градусів морозу, вдень – до 0...-2 морозу.
З понеділка похолодання зміцниться, стовпчики термометрів опускатимуться нижче -10 градусів,
– додала Діденко.
Прогноз погоди на суботу, 20 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – 0…-2