Прогноз погоди на 20 липня: в Україні буде спекотно, але дощитиме
Погода в Україні у суботу, 20 липня, буде теплою та навіть спекотною: температура повітря підвищиться до +27+30 градусів у південній частині, на Сході та у більшості центральних областей. На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів.
Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних та північних областях України, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини, повідомила синоптик Наталка Діденко.
А Ви знали, що в Києві скоро буде клімат, як в Австралії?
Але сонця також буде достатньо, адже це – літні дощі, наголосила синоптик.
Погода у Києві 20 липня буде переважно сухою, можливий незначний дощ. Температура повітря у столиці вдень становитиме +25+27 градусів.
Прогноз погоди у суботу, 20 липня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28