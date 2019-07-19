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      Прогноз погоди на 20 липня: в Україні буде спекотно, але дощитиме

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      Погода 20 липня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 20 липня / News.vse42.ru

      Погода в Україні у суботу, 20 липня, буде теплою та навіть спекотною: температура повітря підвищиться до +27+30 градусів у південній частині, на Сході та у більшості центральних областей. На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів.

      Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних та північних областях України, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини, повідомила синоптик Наталка Діденко.

      А Ви знали, що в Києві скоро буде клімат, як в Австралії?

      Але сонця також буде достатньо, адже це – літні дощі, наголосила синоптик.

      Погода у Києві 20 липня буде переважно сухою, можливий незначний дощ. Температура повітря у столиці вдень становитиме +25+27 градусів.

      Прогноз погоди у суботу, 20 липня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +27...+29

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +28…+30

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +26…+28

      Київ – +26…+28

      прогноз погоди в Україні на 20 липня субота
      Прогноз погоди на 20 липня від Укргідрометцентру
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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