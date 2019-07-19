Прогноз погоди на 20 липня: в Україні буде спекотно, але дощитиме

Погода в Україні у суботу, 20 липня, буде теплою та навіть спекотною: температура повітря підвищиться до +27+30 градусів у південній частині, на Сході та у більшості центральних областей. На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів.

Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних та північних областях України, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини, повідомила синоптик Наталка Діденко.

А Ви знали, що в Києві скоро буде клімат, як в Австралії?

Але сонця також буде достатньо, адже це – літні дощі, наголосила синоптик.

Погода у Києві 20 липня буде переважно сухою, можливий незначний дощ. Температура повітря у столиці вдень становитиме +25+27 градусів.

Прогноз погоди у суботу, 20 липня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28