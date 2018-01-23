Прогноз погоди на 23 січня: в Україні буде морозяно і схід засипле снігом
У вівторок, 23 січня, погода в Україні буде морозяною і водночас ще холоднішою, ніж днем раніше. Щоправда, допоки частину півдня та схід засипатиме снігом, на решті території України очікується хмарна з проясненнями погода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За прогнозами синоптика, у вівторок вдень середня температура повітря в Україні очікується на рівні -3-9 градусів.
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За даними Гідрометцентру, погода без опадів та навіть із проблисками сонця буде у всіх областях країни, окрім Харківщини, Дніпропетровщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.
У частині півдня та сході держави прогнозується мокрий сніг, сильний вітер і денна температура повітря -3+2 градуси.
У Києві 23 січня температура повітря вдень становитиме -5-8 градусів, проте опадів не передбачається.
Прогноз погоди на вівторок, 23 січня, у містах України:
Ужгород – -2…-4
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -4…-6
Рівне – -5…-7
Житомир – -4…-6
Вінниця – -4…-6
Одеса – -3…-5
Миколаїв – -3…-5
Херсон – -2…-4
Сімферополь – -1…-3
Кропивницький – -3…-5
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -5…-7
Суми – -5…-7
Полтава – -4…-6
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -3…-5
Харків – -5…-7
Київ – -5…-7