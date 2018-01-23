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Прогноз погоди на 23 січня: в Україні буде морозяно і схід засипле снігом

06:30, сьогодні 509 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 23 січня
Прогноз погоди в Україні на 23 січня / Фото з вільних мереж

У вівторок, 23 січня, погода в Україні буде морозяною і водночас ще холоднішою, ніж днем раніше. Щоправда, допоки частину півдня та схід засипатиме снігом, на решті території України очікується хмарна з проясненнями погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами синоптика, у вівторок вдень середня температура повітря в Україні очікується на рівні -3-9 градусів.

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За даними Гідрометцентру, погода без опадів та навіть із проблисками сонця буде у всіх областях країни, окрім Харківщини, Дніпропетровщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.

У частині півдня та сході держави прогнозується мокрий сніг, сильний вітер і денна температура повітря -3+2 градуси.

У Києві 23 січня температура повітря вдень становитиме -5-8 градусів, проте опадів не передбачається.

Прогноз погоди на вівторок, 23 січня, у містах України:

Ужгород – -2…-4

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – -3…-5

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -4…-6

Рівне – -5…-7

Житомир – -4…-6

Вінниця – -4…-6

Одеса – -3…-5

Миколаїв – -3…-5

Херсон – -2…-4

Сімферополь – -1…-3

Кропивницький – -3…-5

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -5…-7

Суми – -5…-7

Полтава – -4…-6

Дніпро – -4…-6

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -5…-7

Київ – -5…-7

Прогноз погоди в Україні на 23 січня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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