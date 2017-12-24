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Прогноз погоди на 25 грудня: Різдво буде теплим, але дощовим

15:39, сьогодні 185 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 25 грудня: Різдво буде теплим, але дощовим
Прогноз погоди на 25 грудня: Різдво буде теплим, але дощовим / Соцмережі

Погода 25 грудня в Україні буде теплою , а температура здебільшого становитиме 8 градусів тепла. Щоправда, вітер так і залишиться сильним. Крім того, у деяких регіонах очікуються опади.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"25 грудня в Україні триватиме тепла погода, температура становитиме від +3 до +8 градусів, а на півдні підніметься до 10 градусів тепла. На північному сході своєю чергою очікується місцями 0 – 2 градуси морозу. Вітер також залишиться сильним", – підкреслює фахівець.

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За її словами, з опадів прогнозуються дощ і сніг: дощитиме на Північному Заході, Півночі та Сході України, а також на Дніпропетровщині та Запоріжжі, натомість на північному сході буде мокрий сніг.

Щодо Києва, як переконує синоптик, 25 грудня тут буде сильний вітер, місцями дощ, а протягом дня спостерігатиметься від +4 до +7 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 25 грудня у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +5…+7

За інформацією Українського гідрометцентру, 25 грудня опади будуть фактично на всій території України, окрім півдня та Запорізької і Дніпропетровської областей.

У середньому температура повітря становитиме +7 градусів, а вітер буде західним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Найтепліше буде на Одещині, Миколаївщині та на Запоріжжі (+8 – +10 градусів), а найхолодніше – у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській і Луганській областях (+2 – +4 градуси).

Погода, негода, дощі, сні, Київ
Прогноз погоди на 24 грудня в Україні від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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