Прогноз погоди на 25 грудня: Різдво буде теплим, але дощовим
Погода 25 грудня в Україні буде теплою , а температура здебільшого становитиме 8 градусів тепла. Щоправда, вітер так і залишиться сильним. Крім того, у деяких регіонах очікуються опади.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"25 грудня в Україні триватиме тепла погода, температура становитиме від +3 до +8 градусів, а на півдні підніметься до 10 градусів тепла. На північному сході своєю чергою очікується місцями 0 – 2 градуси морозу. Вітер також залишиться сильним", – підкреслює фахівець.
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За її словами, з опадів прогнозуються дощ і сніг: дощитиме на Північному Заході, Півночі та Сході України, а також на Дніпропетровщині та Запоріжжі, натомість на північному сході буде мокрий сніг.
Щодо Києва, як переконує синоптик, 25 грудня тут буде сильний вітер, місцями дощ, а протягом дня спостерігатиметься від +4 до +7 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 25 грудня у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +5…+7
За інформацією Українського гідрометцентру, 25 грудня опади будуть фактично на всій території України, окрім півдня та Запорізької і Дніпропетровської областей.
У середньому температура повітря становитиме +7 градусів, а вітер буде західним зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Найтепліше буде на Одещині, Миколаївщині та на Запоріжжі (+8 – +10 градусів), а найхолодніше – у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській і Луганській областях (+2 – +4 градуси).
Прогноз погоди на 24 грудня в Україні від Укргідрометцентру
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