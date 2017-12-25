Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні буде по-весняному тепло
Погода 26 грудня в Україні буде не по-зимовому теплою. У всіх областях країни очікується суха погода, а також буде та хмарно із проясненнями.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Згідно із прогнозами синоптика, від вівторка, 26 грудня, до неділі, 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, а на півдні до +10+12 градусів. Водночас в областях Чернігова, Харкова, Сум, Полтави та Луганська очікується температура повітря 0+4 градуси.
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Переважатиме суха погода, завтра на північному сході невеликі опади, а 29-30 грудня у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом,
– мовиться у повідомленні синоптика.
Тим часом у Києві 26 грудня погода буде без опадів, а температура повітря становитиме +4+6 градусів. До кінця тижня у Києві буде тепло, а 29-30 грудня можливий дощ та поривчастий вітер.
Прогноз погоди на вівторок, 26 грудня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +5…+7
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня