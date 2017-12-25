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Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні буде по-весняному тепло

14:45, сьогодні 166 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 26 грудня
Прогноз погоди на 26 грудня / Фото з вільних мереж

Погода 26 грудня в Україні буде не по-зимовому теплою. У всіх областях країни очікується суха погода, а також буде та хмарно із проясненнями.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно із прогнозами синоптика, від вівторка, 26 грудня, до неділі, 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, а на півдні до +10+12 градусів. Водночас в областях Чернігова, Харкова, Сум, Полтави та Луганська очікується температура повітря 0+4 градуси.

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Переважатиме суха погода, завтра на північному сході невеликі опади, а 29-30 грудня у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом,
– мовиться у повідомленні синоптика.

Тим часом у Києві 26 грудня погода буде без опадів, а температура повітря становитиме +4+6 градусів. До кінця тижня у Києві буде тепло, а 29-30 грудня можливий дощ та поривчастий вітер.

Прогноз погоди на вівторок, 26 грудня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +6…+8

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +5…+7

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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